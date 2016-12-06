Евгений Гинер: "Слуцкий устал"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил благодарность за работу главному тренеру команды Леониду Слуцкому. Сегодня клуб объявил об уходе специалиста с занимаемого поста после матча группового турнира Лиги Европы против "Тоттенхэма", который состоится завтра в Лондоне.

– Очень благодарен Леониду Викторовичу, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Гинер. – Вместе мы провели прекрасные годы. Он хочет немного отдохнуть, поэтому мы договорились, что он доработает первый круг. За это время ничего страшного не произошло, команда играет, все хорошо по-моему, занимаем достойное место, будем бороться за чемпионство.

Человек попросил, потому что устал. От того, что он будет просто ходить на работу и отбывать номер... Это неправильно. Леонид Викторович в клубе, с клубом, наши двери всегда открыты для него. Здесь нет речи о том, что клуб недоволен результатами или Леонид Викторович недоволен клубом. Просто иногда мы устаем от работы, а когда это происходит, от работы начинает подташнивать.

У нас есть месяц, будем смотреть, думать, собираться и определяться с тренером. Можем определиться за час, но время у нас есть. Есть селекционная группа, которая вносит предложение, а руководство клуба принимает решение. Можно договориться за 10 минут, можно за неделю.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!