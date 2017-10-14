Элвер Рахимич: "Если зимой у Головина будет предложение от топ-клуба, надо уезжать"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" считает, что Александр Головин стал лидером клуба. По его словам, качество игры хавбека улучшилось.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– В одном интервью вы сказали, что Головину нужно еще немного подрасти, чтобы стать лидером ЦСКА. Сейчас можно утверждать, что полузащитник дорос до этого статуса?

– Теперь – да. Качество игры Саши заметно улучшилось. Он вместе с Дзагоевым, Вернблумом и Акинфеевым сейчас вожак армейцев. На данный момент Головин для ЦСКА – незаменимый футболист, от его действий очень многое зависит.

– Головин на данный момент выглядит сильнее Дзагоева?

– Тяжело сравнить. У Алана в последнее время слишком много травм – не успевает набрать стопроцентную форму. В своем лучшем состоянии эти хавбеки сопоставимы – и незаменимы как в ЦСКА, так и в сборной России.

– Может, Головину стоит уехать в Европу уже зимой?

– Если будет предложение из топ-клуба – зачем ждать? Сильные команды много раз не зовут. Никогда не рано попробовать себя на Западе.

– Недавно Александр рассказал, что не против поиграть в "Арсенале".

– Тульском? Если Божович пригласит, то почему бы и нет! (Смеется.) А если серьезно, то лондонский "Арсенал" – суперклуб. Если позовут, нужно туда отправляться. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Рахимича