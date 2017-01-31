Дубль Бухарова помог "Ростову" обыграть "Жилину"

"Ростов" в товарищеском матче нанес поражение "Жилине" – 3:1. Дублем отметился Александр Бухаров, еще один мяч в составе ростовчан записал на свой счет Дмитрий Полоз. Отметим, что в поединке приняли участие несколько игроков, находящихся на просмотре в российском клубе.

Товарищеский матч

"Ростов" – "Жилина" – 3:1 (3:0)

Голы: Полоз, 7 (1:0). Бухаров, 30 (2:0). Бухаров, 33 (3:0). Шкварка, 68 (3:1).

"Ростов": Медведев, Гранат (Скопинцев, 61), Сесар Навас (Христис, 61), Терентьев, Мевля (Нандинью, 61), Калачев (Игрок на просмотре, 61), Нобоа (Григорьев, 61), Полоз (Игрок на просмотре, 61), Байрамян (Ерохин, 46), Препелицэ (Девич, 61), Бухаров (Азмун, 61. Ярошенко, 76).

31 января. Белек. Стадион Gloria Sports Arena.