Дмитрий Хомуха: "Учитывая атмосферу в Грозном, матч для ЦСКА не получится простым"

Бывший полузащитник ЦСКА и "Терека" Дмитрий Хомуха отметил, что армейцев ждет непростой выезд в Грозный к "Ахмату". Команды откроют 15-й тур чемпионата России в пятницу.

- Учитывая атмосферу на стадионе в Грозном, где болельщики всегда активно поддерживают свою команду, матч получится непростым для ЦСКА, особенно для его молодых игроков, – приводят "Известия" слова Хомухи. — "Ахмат" одержал несколько ярких побед этой осенью, в частности, над "Спартаком" (2:1) и "Краснодаром" (1:0). Если команда будет показывать такие результаты и в дальнейшем, то сможет побороться за попадание в еврокубки. Для ЦСКА же этот выезд станет хорошей проверкой на прочность. Если армейцы проявят характер и добьются победы, то у команды в нынешнем обновленном составе появятся серьезные шансы занять самые высокие места.