Дмитрий Хохлов: "Одна ошибка в обороне перечеркнула старания всей команды"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что в матче 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1) обе команды играли на победу. По словам Хохлова, его команда допустила одну грубую ошибку в обороне, в результате которой "Уфа" и забила гол.

- Думаю, что игра на результат была у обеих команд - вы видели, что никто из сегодня не хотел уступать, - сказал Хохлов. - Моменты были как у нас, так и у хозяев. Борьба была на протяжении всех 90 минут. К сожалению, одна грубая ошибка в обороне с нашей стороны перечеркнула старания всей команды. Следующие четыре матча из пяти с топ-командами, но не будем заниматься подсчетом очков, нужно готовиться к каждой игре, естественно, поражение нас не устроит.

- За вашу команду дебютировали несколько футболистов. Как оцените их игру?



- Если забыть о той ошибке в первом тайме, то могу сказать, что доволен дебютом, это относится абсолютно ко всем.

- На ваш взгляд, пенальти был?



- Не знаю, мне тяжело говорить, нужно смотреть, потому что динамичный эпизод вышел, а я заметил только концовку, где Марков падал. Остальное сейчас не возьмусь обсуждать.