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Дмитрий Балашов: "Арсенал" расторг контракты с восемью футболистами"

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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов подтвердил, что клуб расторг контракты с восемью футболистами. Ранее Балашов заявлял, что тринадцати футболистам "Арсенала" выданы документы с разрешением вести переговоры с другими потенциальными работодателями.

– "Арсенал" расторг контракты уже со многими футболистами, – цитирует "Р-Спорт" Балашова. – Это Хызыр Аппаев, Роман Герус, Андрей Горбанец, Игорь Калешин, Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин, Дмитрий Смирнов, Александр Шешуков. Браун Форбс и Александр Горбатюк находятся на просмотре, один – в "Кайрате", другой – в Томске.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170214/1116327715.html

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