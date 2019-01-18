"Динамо" обыграло "Погонь", Марков сделал дубль

Московское "Динамо" в товарищеском матче обыграло польскую "Погонь" - 3:1. В составе бело-голубых дубль сделал нападающий Евгений Марков, еще один мяч на счету полузащитника Станислава Лацевича.

Эта игра стала первой для динамовцев на турецком сборе.

Товарищеский матч

"Динамо" М (Россия) - "Погонь" (Польша) - 3:1 (0:1)

Голы: Делев, 31 (0:1). Марков, 56 (1:1). Лацевич, 60 (2:1). Марков, 83 - с пенальти (3:1).

"Динамо": Шунин (Лещук, 46), Хольмен (Морозов, 46), Евгеньев (Шуньич, 46), Липовой (Лацевич, 46), Юсупов (Тетте, 46), Терехов (Кардозу, 46), Москвичев (Черных, 46), Грулев (Жоаузинью, 46), Соснин (Козлов, 46), Панченко (Марков, 46), Луценко (Школик, 46).

18 января. Белек. Стадион "Calista Luxury Resort Sports Center".