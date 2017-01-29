ЦСКА разгромил "Хорсенс", Чалов оформил дубль

ЦСКА в товарищеском матче на втором сборе в Кампоаморе разгромил датский клуб "Хорсенс" со счетом 4:0. Дубль на счету нападающего Федора Чалова, еще по голу забили защитник Мариу Фернандес и полузащитник Алексей Ионов.

2 февраля ЦСКА встретится с чешской "Викторией" (начало - в 18.00 по московскому времени). 6 и 7 февраля Армейцы сыграют с датским "Эсбьергом" и австрийской командой ЛАСК. Начало игр – в 17.30 и 14.00 соответственно.

Кампоамор (Испания)

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Хорсенс" (Дания) - 4:0 (2:0)

Голы: Мариу Фернандес, 23 (1:0). Чалов, 39 (2:0). Ионов, 49 (3:0). Чалов, 78 (4:0).

ЦСКА: Чепчугов, Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Дзагоев (Щенников, 70), Миланов (Гордюшенко, 70), Чалов, Ионов (Жамалетдинов, 70).

"Хорсенс": Данневанг, Йесперсен, Хельгасон, Альбрехтсен, Бек Серенсен, Мель, Нильсен, Тшембе (Геммер, 46), Ханссон (Квист, 60), Обех, Финнбогасон (Бьеррегор, 46).

Предупреждение: Ханссон, 36.

29 января. Кампоамор. Стадион Campoamor.