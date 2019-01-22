ЦСКА обыграл "Мольде". Вторая победа на сборе в Кампоаморе

ЦСКА обыграл "Мольде" в заключительном товарищеском матче на первом сборе в Кампоаморе со счетом 2:1.

Армейцы пропустили на 78-й минуте, а уже на 80-й сравняли счет усилиями Ильзата Ахметова. Победный гол на 89-й минуте забил Кирилл Набабкин.

Напомним, вчера подопечные Виктора Гончаренко​ в товарищеском матче разгромили "Вентспилс" со счетом 5:0.

Второй сбор ЦСКА пройдет с 26 января по 7 февраля также в Испании.

Товарищеский матч

ЦСКА - "Мольде" - 2:1 (0:0)

Голы: Чима Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1).

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 76), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов.

"Мольде": Кранинкс, Хуссейн, Эурснес, Габриэльсен, Хестад, Эйкрем, Грегерсен, Реммер (Бьернбак, 46), Мострем (Нюланн, 75),Нюланн (Чима Чукву, 46), Джеймс (Брейвик, 46).

22 января. Кампоамор. Стадион "Campoamor".