ЦСКА объявил о трансфере Оланаре

Нападающий "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее появилась информация, что 22-летний нигерийский форвард подпишет с ЦСКА контракт на 4,5 года.

Напомним, Оланаре уже выступал в армейском клубе. В сезоне-2015/16 нигериец провел 10 матчей в составе ЦСКА и забил три гола. Однако в мае прошлого года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму.

Для ЦСКА это первая покупка в зимнее трансферное окно. Ранее в команду из аренды вернулись нападющий Витинью и защитник Виктор Васин.