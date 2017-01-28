19:40 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил о трансфере Оланаре

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Нападающий "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее появилась информация, что 22-летний нигерийский форвард подпишет с ЦСКА контракт на 4,5 года.

Напомним, Оланаре уже выступал в армейском клубе. В сезоне-2015/16 нигериец провел 10 матчей в составе ЦСКА и забил три гола. Однако в мае прошлого года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму.

Для ЦСКА это первая покупка в зимнее трансферное окно. Ранее в команду из аренды вернулись нападющий Витинью и защитник Виктор Васин.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Jean4

Годный трансфер.

21:13 28 января

serenky25

С приобретением. Это новый Траорсберг. Однозначно усилит.

20:53 28 января

Гаттузо зол!

Очередная ошибка стойла в селекции. И вот почему. При таком весе он уже рвал кресты, теперь будет только хуже. Да и уровень в целом китайского ширпотреба.

20:22 28 января

aastone

согласен с maximum080 - вороной усилит конюшню, проздравляю - хорошая покупка, не то, что наши(((

20:12 28 января

resifi

Я очень рад!!!!!!!!!!!!! Добро пожаловать в лучший клуб России!!!

20:10 28 января

maximum080

хороший трансфер . рад ЦСКА. болельщик Ростова и Спартака.

20:00 28 января

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