ЦСКА объявил о трансфере Оланаре

Нападающий "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее появилась информация, что 22-летний нигерийский форвард подпишет с ЦСКА контракт на 4,5 года.
Напомним, Оланаре уже выступал в армейском клубе. В сезоне-2015/16 нигериец провел 10 матчей в составе ЦСКА и забил три гола. Однако в мае прошлого года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму.
Для ЦСКА это первая покупка в зимнее трансферное окно. Ранее в команду из аренды вернулись нападющий Витинью и защитник Виктор Васин.
Аарон Оланаре пополнил состав #ЦСКА! Подробности через десять минут на https://t.co/VEUwPyNhDn. С возвращением в стан красно-синих, Аарон! pic.twitter.com/XVmVJeb11V– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 января 2017 г.
Jean4
Годный трансфер.
21:13 28 января
serenky25
С приобретением. Это новый Траорсберг. Однозначно усилит.
20:53 28 января
Гаттузо зол!
Очередная ошибка стойла в селекции. И вот почему. При таком весе он уже рвал кресты, теперь будет только хуже. Да и уровень в целом китайского ширпотреба.
20:22 28 января
aastone
согласен с maximum080 - вороной усилит конюшню, проздравляю - хорошая покупка, не то, что наши(((
20:12 28 января
resifi
Я очень рад!!!!!!!!!!!!! Добро пожаловать в лучший клуб России!!!
20:10 28 января
maximum080
хороший трансфер . рад ЦСКА. болельщик Ростова и Спартака.
20:00 28 января