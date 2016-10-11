ЦСКА – болельщикам: "Мы – ЦСКА, мы против свинства!"

ЦСКА обратился к своим болельщикам в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги с "Уфой" и призвал болельщиков вести себя порядочно. В частности, призыв армейской пресс-службы акцентирует внимание на порядке около стадиона, который находится среди жилых домов.

Уважаемые болельщики!

Через несколько дней состоится очередной матч на нашей новой Арене. Мы благодарны, что, несмотря на временные неудобства, связанные с продажей билетов и отладкой стадионных сервисов, вы продолжаете заполнять трибуны и бережно относитесь к нашему новому дому.

Все мы знаем, что земля, на которой он построен, пропитана армейской историей и традициями. Да и весь Хорошевский район давно стал местом силы для красно-синего движения. Появление здесь станции метро "ЦСКА" – яркое тому подтверждение.

Вместе с тем мы не должны забывать о том, что наш стадион стоит не на пустыре, у нас много соседей. Это десятки тысяч людей, которые хотят видеть район чистым и безопасным. Как хорошие хозяева, мы хотим ровно того же, а значит, должны беречь не только стадион, но и всё, что его окружает.

Так давайте уже в эту пятницу продемонстрируем, что настоящие армейцы любят чистоту и порядок. Мы – ЦСКА, мы против свинства! - говорится в обращении.