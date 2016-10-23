Борис Копейкин: "ЦСКА играл без форварда, Траоре - пустое место"

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин после поражения в дерби от "Локомотива" (0:1) выразил мнение, что с таким составом армейцы проиграют и "Спартаку", и "Монако". По словам Копейкина, армейцам сейчас тяжело психологически.
- Ну какое это дерби? В дерби так не играют, там должны искры лететь, а тут… Обеим командам нужно было побеждать. Видимо, "Локомотив" чуть больше этого хотел, плюс еще и повезло. ЦСКА сейчас непросто психологически. Упустили победу над "Монако" в самой концовке. Если бы выиграли, сегодня вышли с другим бы настроем.
- Без Еременко и Дзагоева, согласитесь, ЦСКА сложно на что-то рассчитывать…
- Об этом я уже и не говорю. Я уже привык, что без них тяжело. Кроме того, ЦСКА ведь играет без нападающих.
- Как это?
- Траоре - это пустое место! Все мячи потерял. С таким ростом ничего не выиграл на втором этаже. Вообще ни за что не зацепился. Плохо борется. Помню, в "Кубани" он играл здорово - двигался, забивал. А сейчас совсем не то. Что случилось? Может, он тогда ниже ростом был, а теперь подрос и стало тяжелее… Вроде и пытается, а толку "ноль".
- И выхода из этой ситуации нет?
- А какой? Панченко отдали в "Динамо", он там и забивает. А у нас никого не осталось. Так что, в принципе, я ожидал такого результата. Хотя, по идее, могли зацепить ничью. Но опять же - где нападающий? Вот вышел у "Локо" на замену Майкон и показал, как надо решать эпизод. От всех убежал и забил. Правда, и армейцы легко дали ему пройти…
- Что же делать?
- Не знаю. На лавке - Алексей Березуцкий и Ионов. Остальные - мальчишки. Да еще и люди ломаются.
- Да и с Еременко пока ничего не понятно.
- Точно. Сложно сказать, что с ним случилось. Пишут: допинг, не допинг. В ЦСКА такого с ним не должно было случиться. Главное - чтобы все вернулись в строй. А то впереди "Спартак" и "Монако". Вот всем и проиграем…
- Думаете?
- Ну а что? С такой игрой уступим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
armeecc
Это полный пипец..........Вот за это к Лене масса вопросов... Ласина никакой его можно ставить только на 45 мин..... Пусть Странберг играет все равно проигрываем........ Пусть набирается опыта.... Он хоть старается и борется.. И техничный.........
19:52
MAYERICK
Копейкин был такой же тупой нападающий как и "кальсоны".....
19:51
SA4
Ого. Народ, ну слейте этот чемп Ростову. Ну пожалуйста. Потом лет тридцать вариантов не будет:)))
19:49
SA4
нот
19:49
SA4
Ого. Народ, ну слейте этот чемп Ростову. Ну пожалуйста. Потом лет тридцать вариантов не будет:)))
19:48
bond1951
только слуцкер не понимает что траоре давно полный 0
19:31
PELMEN GUBASTIY
Не........... Траоре не "пустое место"... Просто у него ПОГОНЯЛО --- ЛОСИНА....
19:30
andrey62
Полностью согласен с Великим напом! Играл бы он,вопросов по атаке не было бы!
19:26
zae1976
Да уж ...сбагрили супер талант лошадкам! А эти дурни его забрали))) И ставят в основу ...
19:25