Борис Копейкин: "ЦСКА играл без форварда, Траоре - пустое место"

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин после поражения в дерби от "Локомотива" (0:1) выразил мнение, что с таким составом армейцы проиграют и "Спартаку", и "Монако". По словам Копейкина, армейцам сейчас тяжело психологически.

- Ну какое это дерби? В дерби так не играют, там должны искры лететь, а тут… Обеим командам нужно было побеждать. Видимо, "Локомотив" чуть больше этого хотел, плюс еще и повезло. ЦСКА сейчас непросто психологически. Упустили победу над "Монако" в самой концовке. Если бы выиграли, сегодня вышли с другим бы настроем.

- Без Еременко и Дзагоева, согласитесь, ЦСКА сложно на что-то рассчитывать…

- Об этом я уже и не говорю. Я уже привык, что без них тяжело. Кроме того, ЦСКА ведь играет без нападающих.

- Как это?

- Траоре - это пустое место! Все мячи потерял. С таким ростом ничего не выиграл на втором этаже. Вообще ни за что не зацепился. Плохо борется. Помню, в "Кубани" он играл здорово - двигался, забивал. А сейчас совсем не то. Что случилось? Может, он тогда ниже ростом был, а теперь подрос и стало тяжелее… Вроде и пытается, а толку "ноль".

- И выхода из этой ситуации нет?

- А какой? Панченко отдали в "Динамо", он там и забивает. А у нас никого не осталось. Так что, в принципе, я ожидал такого результата. Хотя, по идее, могли зацепить ничью. Но опять же - где нападающий? Вот вышел у "Локо" на замену Майкон и показал, как надо решать эпизод. От всех убежал и забил. Правда, и армейцы легко дали ему пройти…

- Что же делать?

- Не знаю. На лавке - Алексей Березуцкий и Ионов. Остальные - мальчишки. Да еще и люди ломаются.

- Да и с Еременко пока ничего не понятно.

- Точно. Сложно сказать, что с ним случилось. Пишут: допинг, не допинг. В ЦСКА такого с ним не должно было случиться. Главное - чтобы все вернулись в строй. А то впереди "Спартак" и "Монако". Вот всем и проиграем…

- Думаете?

- Ну а что? С такой игрой уступим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)