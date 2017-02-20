"Арсенал" расторг контракт с Фримпонгом

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэл Фримпонг покинул команду. Клуб расторг контракт с 25-летним футболистом по обоюдному согласию. В текущем сезоне он провел 3 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Карьеру в России игрок начал в 2014 году в составе "Уфы".
– Фримпонг неинтересен тренеру, расторгли контракт с ним по обоюдному согласию сторон, – сказал Балашов. (Сергей ЕГОРОВ)
Levbereg
Да он как игрок был одним из лучших у канониров тульского пошива. Странно как-то.
20:46