"Арсенал" расторг контракт с Фримпонгом

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что полузащитник Эммануэл Фримпонг покинул команду. Клуб расторг контракт с 25-летним футболистом по обоюдному согласию. В текущем сезоне он провел 3 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Карьеру в России игрок начал в 2014 году в составе "Уфы".

– Фримпонг неинтересен тренеру, расторгли контракт с ним по обоюдному согласию сторон, – сказал Балашов. (Сергей ЕГОРОВ)