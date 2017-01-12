"Анжи" тренируется в Турции без Боли и Беленова, но с Асильдаровым и Агаларовым

Вратарь Александр Беленов и нападающий Янник Боли отсутствуют на сборах "Анжи" в Турции, сообщает официальный сайт клуба. Ранее заместитель гендиректора махачкалинцев Эльдар Исаев заявил, что оба игрока могут остаться в команде, если пойдут на понижение зарплаты. Ранее сообщалось об интересе к Беленову со стороны "Рубина" и к Боли - со стороны ЦСКА.

Всего на сборах сейчас занимаются 14 футболистов "Анжи", а еще 16 находятся на просмотре.

Игроки на контракте: вратари – Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский; защитники – Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк; полузащитники – Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов.

Игроки на просмотре: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.

Из футболистов на просмотре стоит отметить Камиля Агаларова и Шамиля Асильдарова. Первый выступал в "Анжи" с 2008 по 2016 год (с перерывами), а прошлым летом остался свободным агентом. 33-летний Асильдаров выступал в "Анжи" в 2008 году и с 2014-го по 2015-й, а последние полгода выступал в казахстансом "Тоболе".