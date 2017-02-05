19:20 5 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" проиграл "Вардару"

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В товарищеском матче на сборе в Турции "Анжи" уступил "Вардару" – 1:2. В составе российской команды единственный мяч забил полузащитник Святослав Георгиевский.

Товарищеский матч

"Анжи" – "Вардар" – 1:2 (0:0)

Голы: Георгиевский, 47 (1:0). Кояшевич, 74 (1:1). Кояшевич, 89 (1:2).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Дудиев, 74), Тетрашвили (Брызгалов, 46), Фибель (Белый, 74), Жиров (Шандау, 74), Кацаев (Мусалов, 46), Лях (Георгиевский, 46), Хубулов (Асильдаров, 46), Каретник, Яковлев (Хадарцев, 58), Будковский (Боли, 58).

Предупреждения: Лях, 30. Брызгалов, 70.

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Материалы REN-TV

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