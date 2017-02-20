"Анжи" победил "Кайрат" благодаря голу Кацаева

"Анжи" обыграл "Кайрат" (1:0) в товарищеском матче. В составе российского клуба по ходу встречи было удалено два игрока, однако клубы все равно проводили встречу в формате 11 на 11. Вместо удаленного за красную карточку Сергея Паршивлюка на 31-й минуте вышел Магомед Мусалов, Тома Фибель покинул поле за вторую желтую карточку на 63-й минуте, вместо него продолжил игру Максим Батов. Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Адлан Кацаев.

Товарищеский матч

"АНЖИ" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:0 (1:0)

Гол: Кацаев, 41.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Мусалов, 31), Тетрашвили, Фибель (Батов, 63), Брызгалов (Белый, 69), Жиров, Кацаев (Прудников, 60), Хубулов (Дудиев, 57), Яковлев (Хадарцев, 57), Будковский (Каретник, 75), Алиев (Асильдаров, 75).

Предупреждения: Фибель, 8. Яковлев, 51. Брызгалов, 55. Алиев, 62. Юрченко, 65. Хадарцев, 84.

Удаления: Паршивлюк, 31. Фибель, 63.

20 февраля. Белек