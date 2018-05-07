"Анжи" - "Ахмат". Ледяхов недоволен "валидольной" концовкой

И.о. главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов отметил напряженную концовку матча 29-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0).

- Думаю, что счет по игре, - сказал Ледяхов в эфире канала "Матч! Футбол 2". - Но не нужно было доводить это до валидольной концовки, надо было решать все раньше. Но у нас не получался выход из обороны в атаку.

"Анжи" во втором тайме прибавил, мы в этом моменте неправильно играли.

- С чем связана ранняя замена Бериши?

- Он не очень хорошо себя чувствовал перед началом матча.

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