"Анжи" - "Ахмат". Ледяхов недоволен "валидольной" концовкой

И.о. главного тренера "Ахмата" Игорь Ледяхов отметил напряженную концовку матча 29-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0).
- Думаю, что счет по игре, - сказал Ледяхов в эфире канала "Матч! Футбол 2". - Но не нужно было доводить это до валидольной концовки, надо было решать все раньше. Но у нас не получался выход из обороны в атаку.
"Анжи" во втором тайме прибавил, мы в этом моменте неправильно играли.
- С чем связана ранняя замена Бериши?
- Он не очень хорошо себя чувствовал перед началом матча.