Андреас Гранквист: "При Шалимове "Краснодар" играет более сбалансировано, чем при Кононове"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после ничьей в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги против "Анжи" (0:0) отметил, что команду устроил итоговый результат, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Капитан "быков" подчеркнул, что участие команды в Лиге Европы в следующем сезоне зависит от самих краснодарцев.

– Ничья? Мы остались довольны таким результатом, – сказал Гранквист. – Стоит отдать должное, соперники хорошо оборонялись. Мы атаковали достаточно шаблонно. Мы много действовали через центр, хотя лучше, я считаю, нужно было сыграть флангами. Когда мы играем дома, соперники уходят в глубокую оборону. Сегодня случилось то же самое. Как бы мы к этому не относились, "Анжи" сыграл хорошо.

Был разговор в раздевалке, что не нужно отчаиваться. У нас еще 4 игры, чтобы занять место, позволяющее сыграть в Лиге Европы. Как я уже сказал, все зависит от нас. От "Ростова" отрыв 3 очка, и если мы все сделаем правильно, не потеряем свое место.

Считаю ли я, что по сравнению с Кононовым игра при Шалимове ухудшилась? Нет, у меня нет негативных слов в адрес тренера. Я считаю, с его приходом команда стала играть более сбалансировано как в атаке, так и в обороне, чем это было при Кононове.

Трансляция матча "Краснодар" – "Анжи"