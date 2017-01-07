Анатолий Бышовец: "Интерес "Боруссии" - вызов для Смолова!"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец отметил, что возможный переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в дортмундскую "Боруссию" является вызовом для российского форварда. По его словам, игроку нужно крепко подумать перед тем, как принимать окончательное решение.

– У Смолова есть опыт игры за рубежом: он уже выступал в Голландии, - сказал Бышовец. - Интерес "Боруссии", прежде всего, - вызов для Федора. В немецком клубе много достойных игроков. Смолову придется нелегко. Конкуренция будет высокой. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать такое решение. Ему предстоит еще побороться за место в основном составе.

Что касается "Краснодара", мы видели, что без Смолова они испытывали определенные проблемы. Только после возвращения Федора в состав, атака стала намного мобильнее. Многое будет зависеть от самого Смолова и от того, насколько он чувствует в себе уверенность, чтобы уехать. (Любовь КОНЯЕВА)