18:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" уступил "Шерифу"

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В товарищеском матче на сборе в Турции "Амкар" проиграл молдавскому "Шерифу" – 1:2. В составе российской команды голом отметился полузащитник Михаил Костюков.

Товарищеский матч

"Амкар" – "Шериф" – 1:2 (0:1)

Голы: Савич, 29 (0:1). Костюков, 52 (1:1). Брезовец, 82 (1:2).

"Амкар": Хомич, Черенчиков (Зайцев, 46), Занев, Идову, Конде, Гиголаев (Милькович, 65), Мищенко (Костюков, 46), Хурцидзе (Анене, 65), Игрок на просмотре (Огуде, 46), Салугин (Гол, 46), Шиндер (Бодул, 46).

14 февраля. Белек. Стадион Bellis Hotel Sports Center.

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