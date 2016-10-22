Александр Самедов: "Искренне верю, что "Локо" даст бой ЦСКА и добьется нужного результата"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Локомотива" и сборной России Александр Самедов. Он подчеркнул в предверии матча 11-го тура премьер-лиги с ЦСКА, что его команде по силам победить армейцев.
– Даже несмотря на потери Дзагоева и Еременко, многие убеждены, что ЦСКА по составу мощнее "Локомотива". Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Вернблум – все это лидеры. У вас, как считают в народе, такими можно назвать только Чорлуку и Самедова. За счет чего выравниваются шансы при таком раскладе?
– Известно, что имена в футбол не играют. Потому я искренне верю, что в воскресенье у нас получится дать бой и добиться нужного результата. Период тяжелый. И только мы сами можем себе помочь. Стоит честно признать, какой-то четко выстроенной игры у нас пока нет. Особенно в атаке, где совсем мало что получается. Значит, должны проявить максимум самоотдачи и дисциплины. Не зря легендарный Николай Петрович Старостин любил говаривать, что порядок бьет класс. Я об этом помню.
– На это и рассчитываете в воскресенье?
– А почему бы и нет? Думаю, что и для армейцев это не секрет.
igorvasilevich
Самедов чтобы победить ЦСКА нужно идти вперед все время, а не играть в трусливый футбол. Нужно понять уже, что Березуцкие и Игнашевич и Акинфеев сейчас посредственные игроки и не нужно их боятся, идите вперед они сами допустят результативные ошибки. А если вы будите играть с ними боясь их за прядущие заслуги. Вы проиграете.
03:12
igorvasilevich
Ладно ЦСКА клуб ослабел, но там хоть есть нападающий Траоре дерево, но лучше по качеству, чем в Локомотиве набор деревьев. Хентли и Шкулетич, Портягин вообще балласт. Как вы собираетесь без нападающих обыгрывать полумертвый ЦСКА?
02:42