14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА

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В матче 5-го тура РФПЛ с "Томью" (1:0) вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый клубный рекорд. В 12 матчах подряд Акинфеев не пропускает во вторых таймах. Это новый личный рекорд и для самого Игоря Акинфеева по этому показателю. Матч с "Томью" также стал 450-м для Алексея Березуцкого в форме ЦСКА. Напомним, что единственный мяч в этом матче забил Роман Еременко. 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247639/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Владо

Этот псевдорекорд не только ничтожен по сути своей,но и с душком.Особенно,когда буквально накануне судья не поставил в ворота "конского рэкордсмэна" законный пендаль. Журна.люшки С-Э иезуитством занимаются.

15:48

баламошка

Стриж----------------Ты можешь пускать шептунов сколько хочешь, но Дасаева признавали лучшим кипером Мира, а ваше днище к этому и близко никогда не стояло.

15:38

Стриж

...вы можете исходить желчью сколько угодно, но лет через 10 практически все вратарские рекорды в справочниках будет держать Игорь. ))) И никакие сухие матчи доссаева за Волгарь не помогут. )

15:35

PekkaM

Уткин за Спартак а ха ха 0-0-6. 1-18 более вечного нет.Завидуй молча

15:27

Vorlod

А чтобы у Игоря появился сухой матч в лиге чемпионов, сымитируйте ему травму на 3-й минуте в любом гостевом матче , и выпустите Чепчугова . Результат в очках все равно хуже не будет .

15:19

Vorlod

И при этом более серого ЦСКА я в жизни не видел . Команда просто мучается на поле и где-то их даже жалко .Потому что впереди космос с Леверкузеном , Тоттенхемом и Монако .

15:15

Slim Taller

Он также меньше всех пропустил в первые пять минут, и с 53-й по 58-ю минуты.

15:13

Уткин за Спартак

Новый рекорд и вечный - это еврокубки. Игорь - верим! Серия должна продлиться...

15:13

БИН

какие то притянутые за уши рекорды

15:01

баламошка

Проглотил целиком живого поросёнка?

14:58

RSDsouth

Ставит пусть рекорды - когда в Ростове очки возьмёт ?

14:46

просто Царь

Ждем новых рекордов в Еврокубках !

14:41

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Материалы других СМИ