Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА

В матче 5-го тура РФПЛ с "Томью" (1:0) вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый клубный рекорд. В 12 матчах подряд Акинфеев не пропускает во вторых таймах. Это новый личный рекорд и для самого Игоря Акинфеева по этому показателю. Матч с "Томью" также стал 450-м для Алексея Березуцкого в форме ЦСКА. Напомним, что единственный мяч в этом матче забил Роман Еременко.