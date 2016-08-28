Акинфеев установил новый рекорд ЦСКА

В матче 5-го тура РФПЛ с "Томью" (1:0) вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый клубный рекорд. В 12 матчах подряд Акинфеев не пропускает во вторых таймах. Это новый личный рекорд и для самого Игоря Акинфеева по этому показателю. Матч с "Томью" также стал 450-м для Алексея Березуцкого в форме ЦСКА. Напомним, что единственный мяч в этом матче забил Роман Еременко.
Владо
Этот псевдорекорд не только ничтожен по сути своей,но и с душком.Особенно,когда буквально накануне судья не поставил в ворота "конского рэкордсмэна" законный пендаль. Журна.люшки С-Э иезуитством занимаются.
15:48
баламошка
Стриж----------------Ты можешь пускать шептунов сколько хочешь, но Дасаева признавали лучшим кипером Мира, а ваше днище к этому и близко никогда не стояло.
15:38
Стриж
...вы можете исходить желчью сколько угодно, но лет через 10 практически все вратарские рекорды в справочниках будет держать Игорь. ))) И никакие сухие матчи доссаева за Волгарь не помогут. )
15:35
PekkaM
Уткин за Спартак а ха ха 0-0-6. 1-18 более вечного нет.Завидуй молча
15:27
Vorlod
А чтобы у Игоря появился сухой матч в лиге чемпионов, сымитируйте ему травму на 3-й минуте в любом гостевом матче , и выпустите Чепчугова . Результат в очках все равно хуже не будет .
15:19
Vorlod
И при этом более серого ЦСКА я в жизни не видел . Команда просто мучается на поле и где-то их даже жалко .Потому что впереди космос с Леверкузеном , Тоттенхемом и Монако .
15:15
Slim Taller
Он также меньше всех пропустил в первые пять минут, и с 53-й по 58-ю минуты.
15:13
Уткин за Спартак
Новый рекорд и вечный - это еврокубки. Игорь - верим! Серия должна продлиться...
15:13
БИН
какие то притянутые за уши рекорды
15:01
баламошка
Проглотил целиком живого поросёнка?
14:58
RSDsouth
Ставит пусть рекорды - когда в Ростове очки возьмёт ?
14:46
просто Царь
Ждем новых рекордов в Еврокубках !
14:41