Агент Ригони: "Ждем окончательного ответа от "Зенита"

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, в беседе с корреспондентом "СЭ" сказал, что переговоры между клубами завершены. Осталось только получить окончательный ответ от "Зенита". Добавим, что Ольер с середины прошлой недели находится в Санкт-Петербурге, но сам футболист все еще в Аргентине.
– Мы ждем бумаг из "Зенита", – сказал Ольер. – С нашей стороны все в порядке: с футболистом все согласовано, "Индепендьенте" тоже одобрил условия трансфера. Теперь слово за петербургским клубом, за Константином (Сарсанией, спортивным директором "Зенита". – Прим. "СЭ"), у него надо спрашивать, каким будет ответ.
В минувшем сезоне Ригони забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте". (Гоша ЧЕРНОВ)
"У него "русские" корни!" Кто такой Ригони, которого покупает "Зенит"
дождик грустный
они что-то знают...чую будет в Аргентине референдум...
21:50
Левша
Нормально аргентинцев,пусть покупают.Через год лимит изменится или совсем отменят,а в этом сезоне в ЛЕ лимита нет.Так что играть все смогут,плюс ротация,травмы возможны,всё нормально.Легионеров не так уж и много.Появится Ригони - 5 аргентинцев,плюс Кришито,Иванович,Нету,Нобоа. Думаю,что до конца трансферного окна Гарсия и Жулиано покинут клуб,ну а Молло в Зените вряд ли уже увидим.Числится может и будет,но не более.
19:09
Левша
Маммана - хороший защитник.Мне понравился.Хочу напомнить,что у нас был уже один молодой защитник,который в первых трёх матчах,два пенальти привёз и многие над ним куражились.Но очень быстро,он заставил себя уважать и провёл потом в Зените 10 лет - Николас Ломбертс.
18:59
Андрей Палыч 1979
serzheo_________В прошлом году Жулиану было 26 лет и он провёл шикарный сезон.Дриусси всего 21 год,но я уверен,что он выстрелит не хуже прошлогоднего Жулика
18:52
Андрей Палыч 1979
SergeyKa_________Насколько мне известно,у Дриусси 2 гола и оба он забил Рубину.А кому он третий забил?
18:48
SergeyKa
У Дриусси е два, а три гола......... Совсем непонятно, зачем столько полузащитников? Солить их? На перепродажу? Если они все не будут получать игровую практику, их никто даже за эти деньги не купит.
18:30
punch_s
SIZ170, так то он пеналь привез. и хорошо, что это уже было при счете 4-0. С Паредесом и Дрииусси попали в цель, вопросов нет. Маманна - тут логика понятна, позиция цз нуждалась в укреплении. Краневиттер, Ригони, не ясно, на кой они тут. На банку, для конкуренции, чтоб сограждане не расслаблялись?
18:29
SIZ170
serzheo============== но он то ещё не в курсе что Зе Луиш умеет)))
18:28
serzheo
SIZ170____ Почти, только пенальти его... Хотя ругать не стану, все ж таки первая игра. Хотя опять же, Гарай так не косячил. Даже Керж подтвердил после игры, что Зе Луиш не то что с левой, он с правой не забивает и сносить его смысла небыло.
18:23
SIZ170
...... ну не знаю.... мне и Маммана понравился (для первой игры) спокойно без пожар.....
18:20
serzheo
Millwall82___ Ответка и тебе тоже. Завязывай с футболом.
18:17
serzheo
Андрей Палыч 1979____ Если он выстрелит, аки Жулиану, прошлой осенью, я соглашусь. Сегодня еще рано об этом говорить. А Спартак и Кузяев разматывает. Их вообще все разматывают, кто хоть сколько-нибудь понимают в футболе.
18:16
Андрей Палыч 1979
serzheo_______ Дриусси тоже себя оправдывает,2 гола и две голевые уже есть.
18:10
Millwall82
Серджик, завязывай с футболом))) ты видимо матч с Спартаком не смотрел. И не видел как Дриусси разматывает оборону Спартаку.
18:09
serzheo
Зенит борщить начал с покупками. Пока что оправдывает себя Паредес, более никто.
18:07
Millwall82
ShellSPb, ты видимо не понял про какого Русского речь. Сантьяго Аскасибар по прозвищу Русский, самый талантливый опорник латинской Америки прямосейчас. Капитан мололодежки аргентинской.
18:06
serzheo
Откровенно говоря непонятно. Халка берут, что ли? Нет? Тогда зачем он нужен? Куда его - мариновать на лавке?
18:05
ShellSPb
Millwall82 Трое Русских пришло в начале сезона, плюс Кузяев раскрываться начал, так что хватит гнать.
18:01
Андрей Палыч 1979
Хорошая статистика для АПЗ.У нас не каждый нап 11 за сезон ложит.
17:55
SIZ170
в Питере будет ПЯТЬ)))))
17:52
Рога и копыта
Лишний. Разве что сразу в аренду в Европу.
17:50
Pol Pot
и переименовать в Ривер Плей Санкт-Петербург
17:50
SpaMan
Заголовок не верный. Правильно будет "ЖДЕМ ЧЕК ОТ "ЗЕНИТА"
17:46
Millwall82
Тут на другом сайте статистика была, через Боба во всех клубах прошло 32 аргентинца.
17:45
Millwall82
Для Боба (Манчини) это нормальная практика и в МС и в Интере и в Лацио он всегда делал ставку на аргов.
17:44
Serenky25
Не получилось бы как с Динамо и их португальской колонией...
17:42
Sergey_msk
Кто-то сошел с ума, зачем столько аргентинских футболистов??? Кто сможет объяснить логику такой массовой закупки игроков с одним и тем же гражданством???
17:39
Millwall82
Купите вы Русского, а не этого. Русский вполне возможно под лимит легионеров не попадет))) Потому что Русский и очень хочет в Россию.
17:38
ЗЗ+
Они хотят 11 аргентинцев выпустить на поле?
17:35