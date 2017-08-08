Агент Ригони: "Ждем окончательного ответа от "Зенита"

Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, в беседе с корреспондентом "СЭ" сказал, что переговоры между клубами завершены. Осталось только получить окончательный ответ от "Зенита". Добавим, что Ольер с середины прошлой недели находится в Санкт-Петербурге, но сам футболист все еще в Аргентине.

– Мы ждем бумаг из "Зенита", – сказал Ольер. – С нашей стороны все в порядке: с футболистом все согласовано, "Индепендьенте" тоже одобрил условия трансфера. Теперь слово за петербургским клубом, за Константином (Сарсанией, спортивным директором "Зенита". – Прим. "СЭ"), у него надо спрашивать, каким будет ответ.

В минувшем сезоне Ригони забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте". (Гоша ЧЕРНОВ)

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