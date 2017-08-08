17:29 | Футбол — РФПЛ

Агент Ригони: "Ждем окончательного ответа от "Зенита"

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Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, в беседе с корреспондентом "СЭ" сказал, что переговоры между клубами завершены. Осталось только получить окончательный ответ от "Зенита". Добавим, что Ольер с середины прошлой недели находится в Санкт-Петербурге, но сам футболист все еще в Аргентине.

– Мы ждем бумаг из "Зенита", – сказал Ольер. – С нашей стороны все в порядке: с футболистом все согласовано, "Индепендьенте" тоже одобрил условия трансфера. Теперь слово за петербургским клубом, за Константином (Сарсанией, спортивным директором "Зенита". – Прим. "СЭ"), у него надо спрашивать, каким будет ответ.

В минувшем сезоне Ригони забил 11 голов в 30 матчах за "Индепендьенте". (Гоша ЧЕРНОВ)

"У него "русские" корни!" Кто такой Ригони, которого покупает "Зенит"

 

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КОММЕНТАРИИ (29)
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дождик грустный

они что-то знают...чую будет в Аргентине референдум...

21:50

Левша

Нормально аргентинцев,пусть покупают.Через год лимит изменится или совсем отменят,а в этом сезоне в ЛЕ лимита нет.Так что играть все смогут,плюс ротация,травмы возможны,всё нормально.Легионеров не так уж и много.Появится Ригони - 5 аргентинцев,плюс Кришито,Иванович,Нету,Нобоа. Думаю,что до конца трансферного окна Гарсия и Жулиано покинут клуб,ну а Молло в Зените вряд ли уже увидим.Числится может и будет,но не более.

19:09

Левша

Маммана - хороший защитник.Мне понравился.Хочу напомнить,что у нас был уже один молодой защитник,который в первых трёх матчах,два пенальти привёз и многие над ним куражились.Но очень быстро,он заставил себя уважать и провёл потом в Зените 10 лет - Николас Ломбертс.

18:59

Андрей Палыч 1979

serzheo_________В прошлом году Жулиану было 26 лет и он провёл шикарный сезон.Дриусси всего 21 год,но я уверен,что он выстрелит не хуже прошлогоднего Жулика

18:52

Андрей Палыч 1979

SergeyKa_________Насколько мне известно,у Дриусси 2 гола и оба он забил Рубину.А кому он третий забил?

18:48

SergeyKa

У Дриусси е два, а три гола......... Совсем непонятно, зачем столько полузащитников? Солить их? На перепродажу? Если они все не будут получать игровую практику, их никто даже за эти деньги не купит.

18:30

punch_s

SIZ170, так то он пеналь привез. и хорошо, что это уже было при счете 4-0. С Паредесом и Дрииусси попали в цель, вопросов нет. Маманна - тут логика понятна, позиция цз нуждалась в укреплении. Краневиттер, Ригони, не ясно, на кой они тут. На банку, для конкуренции, чтоб сограждане не расслаблялись?

18:29

SIZ170

serzheo============== но он то ещё не в курсе что Зе Луиш умеет)))

18:28

serzheo

SIZ170____ Почти, только пенальти его... Хотя ругать не стану, все ж таки первая игра. Хотя опять же, Гарай так не косячил. Даже Керж подтвердил после игры, что Зе Луиш не то что с левой, он с правой не забивает и сносить его смысла небыло.

18:23

SIZ170

...... ну не знаю.... мне и Маммана понравился (для первой игры) спокойно без пожар.....

18:20

serzheo

Millwall82___ Ответка и тебе тоже. Завязывай с футболом.

18:17

serzheo

Андрей Палыч 1979____ Если он выстрелит, аки Жулиану, прошлой осенью, я соглашусь. Сегодня еще рано об этом говорить. А Спартак и Кузяев разматывает. Их вообще все разматывают, кто хоть сколько-нибудь понимают в футболе.

18:16

Андрей Палыч 1979

serzheo_______ Дриусси тоже себя оправдывает,2 гола и две голевые уже есть.

18:10

Millwall82

Серджик, завязывай с футболом))) ты видимо матч с Спартаком не смотрел. И не видел как Дриусси разматывает оборону Спартаку.

18:09

serzheo

Зенит борщить начал с покупками. Пока что оправдывает себя Паредес, более никто.

18:07

Millwall82

ShellSPb, ты видимо не понял про какого Русского речь. Сантьяго Аскасибар по прозвищу Русский, самый талантливый опорник латинской Америки прямосейчас. Капитан мололодежки аргентинской.

18:06

serzheo

Откровенно говоря непонятно. Халка берут, что ли? Нет? Тогда зачем он нужен? Куда его - мариновать на лавке?

18:05

ShellSPb

Millwall82 Трое Русских пришло в начале сезона, плюс Кузяев раскрываться начал, так что хватит гнать.

18:01

Андрей Палыч 1979

Хорошая статистика для АПЗ.У нас не каждый нап 11 за сезон ложит.

17:55

SIZ170

в Питере будет ПЯТЬ)))))

17:52

Рога и копыта

Лишний. Разве что сразу в аренду в Европу.

17:50

Pol Pot

и переименовать в Ривер Плей Санкт-Петербург

17:50

SpaMan

Заголовок не верный. Правильно будет "ЖДЕМ ЧЕК ОТ "ЗЕНИТА"

17:46

Millwall82

Тут на другом сайте статистика была, через Боба во всех клубах прошло 32 аргентинца.

17:45

Millwall82

Для Боба (Манчини) это нормальная практика и в МС и в Интере и в Лацио он всегда делал ставку на аргов.

17:44

Serenky25

Не получилось бы как с Динамо и их португальской колонией...

17:42

Sergey_msk

Кто-то сошел с ума, зачем столько аргентинских футболистов??? Кто сможет объяснить логику такой массовой закупки игроков с одним и тем же гражданством???

17:39

Millwall82

Купите вы Русского, а не этого. Русский вполне возможно под лимит легионеров не попадет))) Потому что Русский и очень хочет в Россию.

17:38

ЗЗ+

Они хотят 11 аргентинцев выпустить на поле?

17:35