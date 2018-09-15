Агент Фернандеша: "Санкций "Локо" не боимся. Если ничего не поменяется, зимой Мануэл уйдет"

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, не опасается, что клуб применит санкции к его клиенту за резкие высказывания по отношению к руководству красно-зеленых. Вчера после матча 7-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1) хавбек в интервью "СЭ" заметил, что ситуация вокруг его нового контракта свидетельствует о неуважении к нему – Фернандеш заявил, что четыре месяца не может получить ответы на ряд своих вопросов.

Нынешнее соглашение португальца действует до конца сезона-2018/19.

– Не появилось ли подвижек со стороны "Локо" по продлению договора?

– В пятницу Мануэл уже ответил на этот вопрос, и сказал, чего он хочет.

– Не боитесь, что "Локомотив" может применить санкции к футболисту после его заявлений?

– Почему мы должны бояться? Слова очень простые. Если клуб с апреля до июля с нами не общался, не брал трубки, это наводит на определенные мысли. По крайней мере, могли решить судьбу Фернандеша до конца августа, но можно сказать до этого срока с нами не говорили. Для нас это показатель.

– Можно сказать, что зимой наверняка игрок покинет команду?

– Если ничего не поменяется, то, скорее всего, так и произойдет. (Арман Мкртчян)

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