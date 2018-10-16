Адвокат: "Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест"

Адвокат Андрей Кораблев рассказал, что суд может поменять нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву меру пресечения на более мягкую.

- Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест, - цитирует Nevasport Кораблева. - В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест.

Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест.

Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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