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Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации избитому водителю

Адвокат Татьяна Стукалова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Адвокат Татьяна Стукалова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о выплате компенсации потерпевшему Виталию Соловчуку. Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев перечислили  водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

- Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности, - цитирует mskagency.ru Стукалову.

Кокорин и Мамаев до 8 декабря по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина

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