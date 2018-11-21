Адвокат Кокорина опровергла информацию о выплате компенсации избитому водителю

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о выплате компенсации потерпевшему Виталию Соловчуку. Ранее в СМИ появилась информация, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев перечислили водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда.

- Я такой информации не знаю, она не соответствует действительности, - цитирует mskagency.ru Стукалову.

Кокорин и Мамаев до 8 декабря по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.