Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.

- В материальном плане вопрос с водителем урегулирован - деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств, - сказал источник. Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.

Адвокаты обвиняемых и потерпевших не подтвердили и не опровергли эту информацию. Напомним, футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". Они взяты под стражу и находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы до 8 декабря.