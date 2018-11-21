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Источник: Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими водителю

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Инстаграм
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Инстаграм
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Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.

- В материальном плане вопрос с водителем урегулирован - деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств, - сказал источник. Он добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.

Адвокаты обвиняемых и потерпевших не подтвердили и не опровергли эту информацию. Напомним, футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". Они взяты под стражу и находятся в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы до 8 декабря.

 

 

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