"Создали детям суперусловия – а в ответ угрожают". Обращение Слуцкого к руководителям футбола в Волгограде

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выразил недоумение в связи с реакцией местных спортивных властей на открытие детско-юношеской школы его имени в Волгограде. Ранее чиновники осудили школу ЦСКА им. Леонида Слуцкого за то, что она занимается "воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола". При этом в Волгограде второй год подряд не проводятся даже городские соревнования для детей.
– Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований ВООБЩЕ. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно, – сказал Слуцкий. – Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?!
Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают – как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской "Олимпии"), который продолжает жить в 90-х. Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Слышь, сосед.......... А чего ты с ""туманного альбиона"" плачешься??? Приезжай ""на малую родину"", становись директором школы им. СЕБЯ ЛЮБИМОГО и РАБОТАЙ!!!! Или ТЫ думаешь, что в Англии ТЕБЕ что--нибудь доверят ??? Ага-ага... Там--то проклятые буржуины видят, в кого рентабельно ""гульдены"" вкладывать. А ТЕБЯ, в лучшем случае, на мебельную фабрику отправят -- стулья на прочность испытывать!!!
10:57
shpasic
"Создали детям суперусловия – а в ответ угрожают"/// дети уже Слуцкому угрожают? за то, что судью побил что ли?
10:45
WildCat-2k
Ну понятное дело! Школа ЦСКА мало того, что бесплатная для занимающихся, так еще и наверняка лучше организованная и с более подготовленными кадрами! Т.е. более перспективная для роста. Естествено это прямой конкурент для небесплатной Олимпии, живущей за счет платных услуг и дальней продажи своих воспитанников. Ну а так как люди там, все из тех же времен - то и методы все те же. Стыдно и обидно за людей, пытающихся что-то создавать, и за страну, в которой продолжают жить всякие "Чувальские"!
10:45