"Создали детям суперусловия – а в ответ угрожают". Обращение Слуцкого к руководителям футбола в Волгограде

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выразил недоумение в связи с реакцией местных спортивных властей на открытие детско-юношеской школы его имени в Волгограде. Ранее чиновники осудили школу ЦСКА им. Леонида Слуцкого за то, что она занимается "воспитанием футболистов вне традиций волгоградского футбола". При этом в Волгограде второй год подряд не проводятся даже городские соревнования для детей.

– Второй год не проводится первенство города! Представляете, что такое для мальчишки только тренироваться и не иметь соревнований ВООБЩЕ. Любой ребенок тренируется, чтобы играть, но не всем это понятно, – сказал Слуцкий. – Наша школа только на этой неделе едет на четыре (!) турнира в разных возрастах за счет моих собственных средств. Нам удалось создать суперусловия для детей в городе, где пройдет чемпионат мира, и наша философия чуждая?!

Когда человек пытается что-то делать за свой счет, ему же еще и угрожают – как в случае с господином Чувальским (президентом волгоградской "Олимпии"), который продолжает жить в 90-х. Дорогие руководители волгоградского футбола (если таковой еще существует), создайте минимальные условия детям, попробуйте немного поработать, и тогда дети не будут уходить из ваших школ в новые проекты, а если не можете, то порадуйтесь, что хоть кто-то что-то делает в городе. В том числе и за вас!

Все подробности скандала читайте в колонке Ильи Казакова