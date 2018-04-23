14:37 | Футбол — "Пас из-за границы"

Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира

Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
Лионель МЕССИ. Фото REUTERS
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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2017/18, сообщает France Football. По информации издания, за этот сезон форвард заработает 126 миллионов евро (сумма указана с учетом зарплаты, бонусов и доходов от рекламы). 

Второе место в этом рейтинге занимает нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (94 миллиона евро). Тройку лучших замыкает форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар (81,5 миллиона евро).

Первое место среди тренеров в аналогичном рейтинге занимает рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (26 миллионов евро). На второй строчке располагается главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23 миллиона евро). На третьей позиции - Диего Симеоне из "Атлетико" (22 миллиона евро). Действующий победитель Лиги чемпионов, наставник "Реала" Зинедин Зидан занимает четвертое место (21 миллион евро).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ms.efimoff

126млн vs 26млн.. Игрок vs тренер.. Должно ли быть так?

16:22

sakusda

плакса на свою зарплату покупает игроков...надобольшеденегнатрансферы!!!!

15:08

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