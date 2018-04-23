Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира в сезоне-2017/18, сообщает France Football. По информации издания, за этот сезон форвард заработает 126 миллионов евро (сумма указана с учетом зарплаты, бонусов и доходов от рекламы).

Второе место в этом рейтинге занимает нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (94 миллиона евро). Тройку лучших замыкает форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар (81,5 миллиона евро).

Первое место среди тренеров в аналогичном рейтинге занимает рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (26 миллионов евро). На второй строчке располагается главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23 миллиона евро). На третьей позиции - Диего Симеоне из "Атлетико" (22 миллиона евро). Действующий победитель Лиги чемпионов, наставник "Реала" Зинедин Зидан занимает четвертое место (21 миллион евро).