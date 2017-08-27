Российская художница нарисовала Макгрегора грудью. Фото

Российская художница Ирина Романовская нарисовала бойца ММА Конора Макгрегора грудью. Свою работу она посвятила предстоящему бою ирландца с Флойдом Мейвезером.

"Художница является давней поклонницей знаменитого ирландца и старалась передать у Конора невозмутимое выражение лица. Технику Ирина объясняет так: в начале рисунок она наносит черным фломастером, а затем краску авторским способом самой прекрасной частью своего тела - грудью. Черная гуашь подчеркивает атакующий стиль Макгрегора, силу духа и брутальность знаменитого бойца", - говорится в сообщении на странице Романовской в Вконтакте.

Публикация от Ирина Романовская (@irina__romanovskaya) Авг 10 2017 в 11:15 PDT

Бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.