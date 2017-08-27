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Российская художница нарисовала Макгрегора грудью. Фото

Конор МАКГРЕГОР. Рисунок Ирины РОМАНОВСКОЙ.
Конор МАКГРЕГОР. Рисунок Ирины РОМАНОВСКОЙ.
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Российская художница Ирина Романовская нарисовала бойца ММА Конора Макгрегора грудью. Свою работу она посвятила предстоящему бою ирландца с Флойдом Мейвезером

"Художница является давней поклонницей знаменитого ирландца и старалась передать у Конора невозмутимое выражение лица. Технику Ирина объясняет так: в начале рисунок она наносит черным фломастером, а затем краску авторским способом самой прекрасной частью своего тела - грудью. Черная гуашь подчеркивает атакующий стиль Макгрегора, силу духа и брутальность знаменитого бойца", - говорится в сообщении на странице Романовской в Вконтакте.

Бой Флойд МейвезерКонор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка – 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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