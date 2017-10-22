Мурат Гассиев: "Нокаут? У меня появился шанс, и я его использовал"

Боксер Мурат Гассиев после победы над Кшиштофом Влодарчиком в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии отметил, что готовил себя к противостоянию на 12 раундов. Напомним, что россиянин победил поляка нокаутом в третьем раунде.

– Хочу сказать спасибо за такой замечательный турнир, – сказал во флеш-интервью Гассиев. – У меня был отличный соперник, я готовил себя к 12-раундовому поединку. Нокаут? У меня появился шанс, и я его использовал. Мы много работали в зале вместе с тренером, в каждом раунде он говорит мне, что нужно делать. Вот и все.

Дортикас – опытный боец, не имеющий поражений. Уверен, что мы с ним подарим зрителям отличный бой.

Гассиев нокаутировал Влодарчека в третьем раунде