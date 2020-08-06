Кросби вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф НХЛ
6 августа 2020, 08:42
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче серии плей-ин против «Монреаля» (3:4).
Канадец вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф НХЛ. В активе форварда стало 189 очков за карьеру, и он обошел по этмоу показателю Джо Сакика и Дага Гилмора. Следующей целью для Кросби является результат Бретта Халла (190).
Первое место занимает Уэйн Гретцки (382), на втором месте располагается Марк Мессье (295), тройку замыкает Яри Курри (233).
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