НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кросби вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф НХЛ

6 августа 2020, 08:42
Сидни Кросби. Фото nhl.com
Сидни Кросби. Фото nhl.com
Теги:

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче серии плей-ин против «Монреаля» (3:4).

Канадец вышел на восьмое место по очкам в истории плей-офф НХЛ. В активе форварда стало 189 очков за карьеру, и он обошел по этмоу показателю Джо Сакика и Дага Гилмора. Следующей целью для Кросби является результат Бретта Халла (190).

Первое место занимает Уэйн Гретцки (382), на втором месте располагается Марк Мессье (295), тройку замыкает Яри Курри (233).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир