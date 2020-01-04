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Форвард «Вашингтона» выкинул клюшку Свечникова на трибуны и получил 10-минутный штраф

4 января 2020, 08:52
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Вашингтону» — 3:4. В одном из эпизодов состоялась потасовка, в ходе которой форвард гостей Брэндон Лайпсик толкнул на лед Андрея Свечникова. Ник Дауд подобрал клюшку россиянина и выбросил ее на трибуны, за что получил дисциплинарный 10-минутый штраф.

Свечников сделал две результативные передачи и стал второй звездой матча.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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