Шикарные шведские футболистки прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча»
2 декабря 2019, 21:40
Футболистки сборной Швеции Косоваре Асллани и София Якобссон первыми прибыли на церемонию вручения «Золотого мяча».
В этом году France Football во второй раз вручит награду лучшей футболистке года.
Церемония пройдет в Париже в театре Шатле, начало — в 22.30 по московскому времени.
.@KosovareAsllani and @JakobssonSofia are the first to arrive on the red carpet ?#ballondor pic.twitter.com/6kQRdvUFYj— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019