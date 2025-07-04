Женский ЦСКА подписал контракт с Николич

Нападающий «Базеля» Милена Николич подписала контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

32-летняя капитан национальной сборной Боснии и Герцеговины будет выступать в армейском клубе под 66-м номером.

В своей карьере Николич выступала также за «Спартак» из Суботицы и «Байер».

После 12 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице суперлиги, набрав 28 очков. На первой строчке с 30 очками «Спартак», на втором месте с 29 очками «Зенит».