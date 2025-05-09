Футбол
9 мая, 20:42

ФИФА увеличит количество сборных на женском ЧМ-2031 до 48

Сергей Ярошенко

ФИФА увеличит количество сборных на женском чемпионате мира, сообщает пресс-служба федерации.

Совет ФИФА единогласно принял решение увеличить количество команд с 32 до 48 начиная с мирового перенства в 2031 году, которое пройдет в США, Канаде и Мексике. В рамках нового формата на турнире будут представлены 12 групп, а количество матчей увеличится с 64 до 104.

«Речь идет не только о том, чтобы еще 16 команд играли на женском чемпионате мира, но и о том, чтобы предпринять шаги в отношении развития женского спорта в целом, гарантируя, что больше ассоциаций — членов ФИФА получат возможность извлечь выгоду из турнира для развития своих женских футбольных структур», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Действующими чемпионами мира являются футболистки сборной Испании.

Ранее стало известно, что МОК увеличил количество женских сборных в футбольном турнире с 12 до 16.

