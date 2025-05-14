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14 мая 2025, 15:55

В ФИФА намерены получить 1 миллиард долларов от женского ЧМ-2027

ФИФА оценивает доход от проведения ЧМ-2027 среди женщин в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил президент федерации Джанни Инфантино.

«Женский футбол и женщины в футболе имеют решающее значение», цитирует Инфантино ESPN.

Планируется, что часть полученных от проведения ЧМ-2027 средств будут реинвестирована в развитие женского футбола.

При этом ЧМ-2023, который принимали Австралия и Новая Зеландия, стал безубыточным при доходе более 570 миллионов долларов.

Женский ЧМ-2027 пройдет в Бразилии. ЧМ-2031 готовы принять в США в этом турнире планируется участие 48 команд вместо 32.

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ФИФА
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