В ФИФА намерены получить 1 миллиард долларов от женского ЧМ-2027

ФИФА оценивает доход от проведения ЧМ-2027 среди женщин в размере 1 миллиарда долларов. Об этом заявил президент федерации Джанни Инфантино.

«Женский футбол и женщины в футболе имеют решающее значение», — цитирует Инфантино ESPN.

Планируется, что часть полученных от проведения ЧМ-2027 средств будут реинвестирована в развитие женского футбола.

При этом ЧМ-2023, который принимали Австралия и Новая Зеландия, стал безубыточным при доходе более 570 миллионов долларов.

Женский ЧМ-2027 пройдет в Бразилии. ЧМ-2031 готовы принять в США — в этом турнире планируется участие 48 команд вместо 32.