23 июня, 20:22

Женская сборная России сыграет с Сербией

Игнат Заздравин
Корреспондент

Женская сборная России в товарищеском матче встретится с Сербией, сообщается на сайте РФС.

Матч 1 июля состоится на стадионе Спортцентра Футбольного союза Сербии в Стара-Пазове .

«Это опытная сборная, которая сейчас на подъеме. Не случайно сербки в Лиге наций пробились из непростой группы Лиги Б в Лигу А, опередив такие крепкие сборные, как Финляндия, Венгрия и Беларусь. Матч с таким соперником поможет более точно определить текущее состояние нашей команды. Нам также важно продолжить работу над улучшением ряда игровых компонентов», — заявил главный тренер женской национальной команды Юрий Красножан.

Перед игрой против Сербии сборная России 27 июня проведет товарищеский матч с московским «Динамо».

Источник: РФС
Футбол
