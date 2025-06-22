Женский «Спартак» разгромил «Рубин» и завершил первый круг лидером чемпионата России

Женская команда «Спартака» разгромила «Рубин» в 12-м туре женской суперлиги — 6:0.

Хет-трик оформила Тияна Филипович. Дубль на счету Лины Якуповой. Еще один мяч забила Дина Благоевич.

Благодаря этой победе «Спартак» стал победителем первого круга женского чемпионата России. Красно-белые с 30 очками опережают идущий вторым «Зенит» на одно очко. 21 июня сине-бело-голубые уступили ЦСКА (1:2), занимающему третье место, в матче 12-го тура.