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17 мая 2025, 00:55

«Лион» разгромил «ПСЖ» и стал 18-кратным чемпионом Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
«Лион» выиграл женский чемпионат Франции.
Фото AFP

«Лион» выиграл у «ПСЖ» в финале женского чемпионата Франции — 3:0. Игра прошла на стадионе «Парк ОЛ».

В конце первого тайма гаитянская нападающая Мелши Дюморне открыла счет. На 80-й минуте Каддидиату Диани удвоила преимущество хозяек поля, а капитан команды Венди Ренар уже в добавленное время реализовала пенальти и сделала счет крупным.

«Лион» третий раз подряд и восемнадцатый раз в истории выиграл женский чемпионат Франции.

Женщины
Чемпионат Франции
Финал

«Лион» — «ПСЖ» — 3:0 (1:0)

Голы: Дюморне, 45+3 — 1:0. Диани, 80 — 2:0. Ренар (пен), 90+4 — 3:0.

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