УЕФА объявил о минуте молчания в память о Диогу Жоте и Андре Силве на матчах женского Евро-2025

УЕФА объявил, что матчи женского чемпионата Европы, которые пройдут 3 и 4 июля, начнутся с минуты молчания. Это решение принято в память о Диогу Жоте и Андре Силве, погибших в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, а Силве — 25.

«На всех сегодняшних и завтрашних матчах женского Евро-2025 УЕФА почтит минутой молчания память нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые трагически скончались сегодня», — говорится в заявлении УЕФА в социальной сети Х.

Диогу Жота ранее играл за «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также «Атлетико» Мадрид. Вместе со сборной Португалии он дважды становился победителем Лиги наций.