Футбол
Женский футбол
Новости
Таблица ЖФЛ Календарь ЖФЛ Статистика ЖФЛ Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Женский футбол

3 июля 2025, 13:19

УЕФА объявил о минуте молчания в память о Диогу Жоте и Андре Силве на матчах женского Евро-2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

УЕФА объявил, что матчи женского чемпионата Европы, которые пройдут 3 и 4 июля, начнутся с минуты молчания. Это решение принято в память о Диогу Жоте и Андре Силве, погибших в автокатастрофе в Испании. Жоте было 28 лет, а Силве — 25.

«На всех сегодняшних и завтрашних матчах женского Евро-2025 УЕФА почтит минутой молчания память нападающего сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые трагически скончались сегодня», — говорится в заявлении УЕФА в социальной сети Х.

Диогу Жота ранее играл за «Вулверхэмптон», португальские «Порту» и «Пасуш де Феррейра», а также «Атлетико» Мадрид. Вместе со сборной Португалии он дважды становился победителем Лиги наций.

Диогу Жота.28 лет, жена, трое детей — и жизнь оборвалась. Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диогу Жота
Футбол
Читайте также
«Это было потрясающе». 19-летний фехтовальщик Граудынь принес России первое золото ЧМ-2026
Компании возвращают уволенных из-за ИИ сотрудников. Что нужно знать
Тренер объяснил пользу тренировок в команде
«Спартак» придет на помощь МакSим. Что случилось с певицей и почему ее песня стала гимном красно-белых
Психолог раскрыл эффективную технику повторения школьной программы
Иностранцы снова едут в КХЛ? Обзор трансферов за неделю
Популярное видео
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Женская сборная России сыграет с Сербией

Женский ЦСКА подписал контракт с Николич
Новости
RSS RSS
Все новости