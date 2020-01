Ренар просит вернуть награду The Best, которую украли из ее чемодана в поезде

Футболистка «Лиона» и сборной Франции Венди Ренар лишилась награды The Best, которую получила на церемонии награждения ФИФА в прошлом году. Она в своем Twitter рассказала, что забыла чемодан с вещами в поезде, когда ехала из Парижа в Лион. Среди вещей были награды от France Football и The Best.

Вспомнив о чемодане, Ренар вернулась на вокзал и получила от администрации свои вещи, но среди них не оказалось трофея The Best. Она обратилась с просьбой к администрации вокзала и всем, кто может что-то знать о судьбе награды, сообщить ей.