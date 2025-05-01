Футбол
1 мая, 11:10

«Челси» — чемпион Англии среди женских команд по итогам сезона-2024/25

Камила Абдурахманова
корреспондент

ЖФК «Челси» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2024/25, досрочно оформив чемпионство. Синие обыграли женскую команду «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Матч состоялся 30 апреля в Манчестере.

Благодаря этой победе «Челси» набрал 54 очка и гарантировал себе первое место в турнирной таблице. «Арсенал», идущий следом, набрал 45 очков, а «Манчестер Юнайтед» — 43.

В прошлом сезоне «Челси» также стал чемпионом Англии по женскому футболу.

