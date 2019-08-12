Лерис сменил "Кьево" на "Сампдорию"

Нападающий Мехди Лерис стал игроком "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Кьево". Контракт рассчитан на пять лет.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 24 матча за "Кьево" и забил один мяч при двух голевых передачах.

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