«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи» претендуют на Грилиша
Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sun.
По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи». «Сити» готов отпустить игрока за 46 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Грилиш провел 32 матча за «Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|15-5
|27
|
2
|Брайтон
|10
|7
|1
|2
|26-7
|22
|
3
|Ман. Сити
|10
|7
|0
|3
|21-13
|21
|
4
|Ливерпуль
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|
5
|Челси
|10
|5
|1
|4
|19-16
|16
|
6
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
7
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|16-14
|15
|
8
|Брентфорд
|10
|3
|5
|2
|16-11
|14
|
9
|Лидс
|10
|3
|5
|2
|10-8
|14
|
10
|Астон Вилла
|10
|3
|4
|3
|14-17
|13
|
11
|Ньюкасл
|10
|3
|3
|4
|13-16
|12
|
12
|Тоттенхэм
|10
|3
|3
|4
|10-11
|12
|
13
|Ипсвич
|10
|3
|2
|5
|15-20
|11
|
14
|Халл Сити
|10
|2
|5
|3
|11-11
|11
|
15
|Фулхэм
|10
|2
|4
|4
|10-12
|10
|
16
|Ковентри
|10
|3
|0
|7
|10-19
|9
|
17
|Нот. Форест
|10
|2
|3
|5
|9-13
|9
|
18
|МЮ
|10
|1
|5
|4
|14-19
|8
|
19
|Сандерленд
|10
|2
|2
|6
|8-17
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|10
|2
|1
|7
|10-24
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.11
|23:00
|Эвертон – Ковентри
|3 : 1
|7.11
|15:30
|Лидс – Тоттенхэм
|1 : 0
|7.11
|18:00
|Арсенал – Халл Сити
|1 : 0
|7.11
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|1 : 1
|7.11
|20:30
|Нот. Форест – Ман. Сити
|3 : 1
|8.11
|17:00
|Брайтон – Брентфорд
|2 : 0
|8.11
|17:00
|Кристал Пэлас – Ливерпуль
|1 : 3
|8.11
|17:00
|Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.11
|17:00
|Сандерленд – Челси
|1 : 0
|8.11
|19:30
|МЮ – Астон Вилла
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
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