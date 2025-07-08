«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи» претендуют на Грилиша

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи». «Сити» готов отпустить игрока за 46 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Грилиш провел 32 матча за «Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.