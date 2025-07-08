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«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи» претендуют на Грилиша

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Наполи». «Сити» готов отпустить игрока за 46 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Грилиш провел 32 матча за «Сити» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2
 Брайтон 10 7 1 2 26-7 22
3
 Ман. Сити 10 7 0 3 21-13 21
4
 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6
 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7
 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8
 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9
 Лидс 10 3 5 2 10-8 14
10
 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11
 Ньюкасл 10 3 3 4 13-16 12
12
 Тоттенхэм 10 3 3 4 10-11 12
13
 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
14
 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
15
 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16
 Ковентри 10 3 0 7 10-19 9
17
 Нот. Форест 10 2 3 5 9-13 9
18
 МЮ 10 1 5 4 14-19 8
19
 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20
 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри 3 : 1
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм 1 : 0
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити 1 : 0
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 1 : 1
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити 3 : 1
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 0
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль 1 : 3
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут 1 : 2
8.11 17:00 Сандерленд – Челси 1 : 0
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла 4 : 4
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 7
Николас Джексон
Николас Джексон

Астон Вилла

 6
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Джон Макгинн
Джон Макгинн

Астон Вилла

 4
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
И К Ж
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 10 1 4
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 7 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
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