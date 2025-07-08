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8 июля 2025, 02:37

«Ньюкасл» пытается подписать Гехи из «Кристал Пэлас»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает GiveMeSport.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Ньюкасл». «Сороки» сохраняют надежду выиграть гонку за подписание защитника.

Гехи в сезоне-2024/25 в 44 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

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ФК Кристал Пэлас
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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