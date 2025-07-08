«Ньюкасл» пытается подписать Гехи из «Кристал Пэлас»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает GiveMeSport.

По сведениям источника, на 24-летнего англичанина претендует «Ньюкасл». «Сороки» сохраняют надежду выиграть гонку за подписание защитника.

Гехи в сезоне-2024/25 в 44 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.