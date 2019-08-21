Дзаппакоста прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»
06:39
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста вернется в чемпионат Италии, написал в Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо. 27-летний итальянец прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Рому». В среду будет объявлено о годичной аренде.
Дзаппакоста за два сезона в «Челси» сыграл в 26 матчах и забил 1 гол.
Confirmed and official. Davide Zappacosta has just landed in Italy and tomorrow he'll be new Roma player. Simple loan until June 2020 from Chelsea. #transfers #CFC pic.twitter.com/kX82KCLj0f— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2019
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