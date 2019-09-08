Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась
20:28
Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился со своей фанаткой Арианой, сообщает 433. Девочка познакомилась с кумиром, а также со всей остальной командой. Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.
11 сентября «Селесао» предстоит встретиться в товарищеском матче со сборной Перу.
Young football fan Ariana had the dream to meet her idol @neymarjr and she was quite overwhelmed when it finally happened ??? @CBF_Futebol pic.twitter.com/UUDHFRcVzW— 433 (@official433) September 8, 2019