Милота дня. Девочка встретила Неймара и расплакалась

Нападающий сборной Бразилии Неймар встретился со своей фанаткой Арианой, сообщает 433. Девочка познакомилась с кумиром, а также со всей остальной командой. Ариана поиграла с Неймаром в футбол, после чего получила в подарок футболку с росписями всех игроков сборной Бразилии.

11 сентября «Селесао» предстоит встретиться в товарищеском матче со сборной Перу.