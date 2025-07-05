Ротенберг назвал самый памятный момент в истории «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» назвал самый яркий момент в истории клуба.

«Самым памятным моментом я бы назвал серебро в сезоне-2021/22. Также это победа над «Пари НН», прорыв нашего клуба в РПЛ. Это очень важный шаг к будущим победам. А горжусь я каждой победой «Сочи», — сказал Ротенберг «СЭ».

4 июля «Сочи» исполнилось 7 лет со дня основания.

В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место в первой лиге и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.