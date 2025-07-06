Доннарумма пожелал здоровья Мусиале, которому нанес травму в матче клубного ЧМ

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма обратился к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале, которому он нанес травму в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира.

Игра команд прошла в субботу, 5 июля, и завершилась победой парижан со счетом 2:0. На 45+4-й минуте Мусиала получил серьезное повреждение в результате столкновения с Доннаруммой. В трансляцию матча попали кадры, как нога футболиста мюнхенского клуба изогнулась неестественным образом.

«Джамал, все мои молитвы и добрые пожелания с тобой», — написал Доннарумма в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 22-летнего Мусиалу увезли в больницу после матча с «ПСЖ» с подозрением на перелом малоберцовой кости.